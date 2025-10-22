Аэропорт Геленджика второй раз за сутки приостановил работу

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и вылет самолетов вновь введены в аэропорту Геленджика (Краснодарский край), сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем-телеграмм-канале.

"Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились минувшей ночью в аэропортах Геленджика, Сочи, Краснодара. Ранним утром в среду они были сняты.

Аэропорт Геленджика в июле 2025 года возобновил работу после более чем трехлетнего перерыва.

Крупнейшим совладельцем ООО "Аэропорт Геленджик" (управляет авиакомплексом) с долей 49,5% по данным ЕГРЮЛ является банк ВТБ , еще 40% у банка "Россия", 10% - у АО "Мирус" (по данным на начало февраля 2024 года, принадлежало бизнесмену Таймуразу Боллоеву), оставшиеся 0,5% - у Евгения Баженова.