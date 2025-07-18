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Аэропорт Геленджика после трехлетнего перерыва принял первый рейс

Аэропорт Геленджика после трехлетнего перерыва принял первый рейс
Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Аэропорт Геленджика (Краснодарский край) в пятницу обслужил первый после более чем 3-летнего перерыва пассажирский рейс.

Согласно данным портала Flightradar24, рейс из Москвы (аэропорт "Шереметьево") выполнила авиакомпания "Аэрофлот". Airbus A321 вылетел из столицы в 11.34 по московскому времени. Время в пути составило около 4 часов.

Как сообщалось, в июле "Аэрофлот" планирует летать по этому направлению 1 раз в день, в августе - увеличить до трех раз в сутки.

Авиакомпания "Уральские авиалинии" с 24 июля запустит перелеты в Геленджик из Москвы. С августа S7 начнет выполнять регулярные рейсы на курорт из Москвы и Новосибирска, а Smartavia - из Санкт-Петербурга.

По решению Росавиации, авиакомпании смогут летать в Геленджик только с 8:30 до 20:00 по Москве.

Геленджик и ряд других аэропортов юга и центральной части РФ в феврале 2022 года были закрыты из соображений безопасности. В мае 2024 года возобновил работу аэропорт Элисты. Закрытыми остаются авиатерминалы в Симферополе, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже, Липецке.

Крупнейшим совладельцем ООО "Аэропорт Геленджик" (управляет авиакомплексом) с долей 49,5%, по данным ЕГРЮЛ, является банк ВТБ, еще 40% у банка "Россия", 10% - у АО "Мирус" (по данным на начало февраля 2024 года, принадлежало бизнесмену Таймуразу Боллоеву), оставшиеся 0,5% - у Евгения Баженова.

Аэрофлот Геленджик Краснодарский край S7 Уральские авиалинии
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