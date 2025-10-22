К защите гражданских объектов в России привлекут подготовленных и патриотичных граждан

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - В связи с участившимися случаями применения Украиной дальнобойных беспилотников принято решение о привлечении наиболее подготовленных граждан к защите гражданских объектов в глубине территории России, сообщил заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба России Владимир Цимлянский.

"В связи с участившимися случаями применения вооруженными формированиями Украины дальнобойных беспилотников для нанесения ударов по территории Российской Федерации возросла угроза поражения объектов критической инфраструктуры и жилых массивов", - сказал он.

"В целях повышения уровня защищенности объектов жизнеобеспечения и иных важных для благополучия граждан объектов принято решение о привлечении наиболее подготовленных и патриотически настроенных граждан к выполнению мероприятий по защите гражданских объектов в глубине территории России", - заявил Цимлянский.