Смертность от новообразований в России за 15 лет сократилась на 24%

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - В России за 15 лет смертность от новообразований уменьшилась на 24%; от болезней системы кровообращения - на 31%, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на конгрессе "Национальное здравоохранение 2025".

По ее словам, за 15 лет более чем в два раза снизился износ инфраструктуры здравоохранения, объем высокотехнологичной медицинской помощи вырос в 45 раз и превысил 1,5 млн пациентов по итогам прошлого года.

За последние 10 лет 126 высокотехнологичных методов лечения переведены на оплату в системе обязательного медицинского страхования (ОМС) - это около половины всех методов ВМП. Это означает повышение их доступности для граждан, отметила Голикова.

За 15 лет финансирование медицинской помощи за счет всех источников выросло до 5,6 трлн рублей, а средства ОМС увеличились до 3,5 трлн рублей, сообщила вице-премьер.