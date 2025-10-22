В России обеспеченность врачами с начала 2025 года выросла на 12 тысяч человек

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - В России обеспеченность врачами с начала 2025 года увеличилась на 12 тысяч человек, а средним медперсоналом - на 9 тысяч, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, комментируя меры по улучшению кадрового обеспечения медицинских организаций а конгрессе "Национальное здравоохранение 2025".

В медицинские организации пришли работать ординаторы второго года обучения - это почти 7,5 тысяч человек, "и здесь еще есть потенциал", отметила вице-премьер.

Также Голикова сообщила, что в стране продолжают развивать медицинскую реабилитацию. В 2024 году ее получили более 1,5 млн человек.

"В этом году ожидаем 1,8 млн (случаев медицинской реабилитации - ИФ)", - добавила вице-премьер.

1юг вс 00