Рябков заявил, что жизнеспособность инициативы РФ по ДСНВ будет обеспечена лишь в случае взаимности со стороны США

Сергей Рябков
Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Россия должна убедиться в устойчивости отказа нынешней администрации США от враждебного антироссийского курса для избежания гонки стратегических вооружений, поддержания приемлемого уровня предсказуемости в этой сфере, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

В ходе своего выступления на заседании в рамках вебинаров "История и современность российской ядерной политики и общественной дипломатии в ядерной сфере", организованном Центром энергетики и безопасности при поддержке Фонда президентских грантов, замминистра напомнил, о предложенной президентом Владимиром Путиным инициативе по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

"Инициативой предусматривается, что после истечения действия Договора в феврале 2026 года обе стороны могли бы продолжить как минимум в течение одного года придерживаться центральных количественных ограничений по ДСНВ. Данный шаг направлен на предотвращение гонки стратегических вооружений, поддержание в указанной сфере приемлемого уровня предсказуемости и сдержанности, а также на содействие целям ДНЯО", - сказал Рябков.

Он при этом подчеркнул: "Но жизнеспособность российской инициативы будет обеспечена только в случае проявления взаимности с американской стороны, которая не должна предпринимать шагов, подрывающих существующее соотношение потенциалов сдерживания. И вообще мы, как надеемся, должны убедиться в устойчивости отказа Вашингтона от крайне враждебного антироссийского курса предыдущей администрации США, а также в его готовности работать над устранением первопричин нынешнего кризиса в отношениях Россия-Запад и фундаментальных противоречий в области безопасности".

"Нежелательной альтернативой предложенному Россией шагу стало бы возникновение тотального вакуума в части ограничений на ядерные потенциалы, усиление напряженности и дальнейшее нарастание ядерной опасности. Но мы с такой альтернативой, если она возникнет, безусловно справимся. И наша безопасность в любом случае будет гарантирована", - сказал Рябков.

