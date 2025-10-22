Поиск

Поправки о возможности списания регионам 2/3 бюджетных кредитов прошли I чтение

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий особенности исполнения бюджетов бюджетной системы России. Документ предусматривает меры поддержки регионов, уточняет порядок использования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) и закрепляет параметры индексации пенсий.

Правительство внесло законопроект № 1026188-8 в палату в сентябре в составе бюджетного пакета.

Как сказано в пояснительной записке, в 2026-2030 годах правительству предоставляется возможность списывать две трети задолженности регионов по бюджетным кредитам, сложившейся по состоянию на 1 марта 2024 года. При этом оставшаяся треть долга подлежит возврату в установленном порядке. Списание допускается при условии, что высвобождаемые средства будут направлены на реализацию инвестиционных и инфраструктурных проектов, в том числе в сфере ЖКХ, обновление подвижного состава общественного транспорта, а также на компенсацию выпадающих доходов регионов, связанных с инвестиционными налоговыми вычетами.

Также до 2030 года закрепляется возможность устанавливать уровень софинансирования расходов регионов из федерального бюджета до 99% по субсидиям, предоставляемым в рамках комплексного восстановления пострадавших территорий Белгородской, Брянской и Курской областей. Правительство сможет перераспределять субсидии, субвенции и иные трансферты между регионами без внесения изменений в федеральный бюджет.

В документе предусмотрено продление до 1 февраля 2029 года положений о направлении доходов от управления средствами ФНБ на финансирование расходов федерального бюджета.

С 1 января 2026 года сохраняется действующий порядок индексации страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней. Стоимость одного пенсионного коэффициента составит 156,76 рубля, размер фиксированной выплаты - 9 584,69 рубля, а дополнительного повышения фиксированной выплаты - 1 413,86 рубля.

Законопроект также предусматривает возможность увеличения в 2026 году расходов федерального бюджета без внесения изменений в закон о бюджете в случае роста ненефтегазовых доходов.

Отдельной нормой закрепляется проведение в 2026 году эксперимента по учету поступлений на банковские счета граждан при определении их права на получение ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка.

