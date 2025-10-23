Поиск

Страны ЕС смогут требовать разрешения на въезд от дипломатов РФ, аккредитованных в других странах

Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Страны ЕС теперь наделены правом потребовать разрешения на въезд от российских дипломатов и членов их семей, которые аккредитованы на территории другой страны, входящей в Шенгенскую зону.

"Решение (...) предусматривает, что государства-члены, желающие этого, могут ввести требование предварительного разрешения на въезд на свою территорию таких лиц на основании виз или видов на жительство, выданных другим государством", - говорится в документе, опубликованном в четверг в "Официальном журнале ЕС".

Кроме того, теперь при передвижении внутри ЕС российским дипломатам необходимо подавать уведомление. "В пределах Шенгенской зоны и при поездках в государство-член, отличное от того, в котором выдана аккредитация, решение (...) устанавливает механизм предварительного уведомления для российских дипломатов и консульских сотрудников, а также для членов административно-технического или обслуживающего персонала дипломатических представительств, или консульских учреждений России, и членов их семей", - отмечается в документе.

