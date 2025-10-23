ЕС с 12 ноября запретит транзакции с Альфа-банком, МТС банком и Абсолют банком

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Евросоюз в рамках 19-го пакета санкций с 12 ноября вводит запрет на транзакции с пятью российскими кредитными организациями: Альфа-банком, МТС банком, Абсолют банком, банком "Земский" и НКО "Истина", сообщил ЕС.

Кроме того, в санкционный список ЕС попали белорусские Альфа-банк, Сбер банк, ВТБ, Белгазпромбанк, БелВЭБ, а также "дочка" ВТБ в Казахстане и филиал ВТБ в Шанхае. Юридическим лицам, организациям и органам из ЕС запрещается прямо или косвенно участвовать в любых сделках с этими банками.

Помимо этого, под ограничения попали три банка из Таджикистана, два банка из Киргизии и платежная система Payeer.