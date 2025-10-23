Поиск

ЕС с 12 ноября запретит транзакции с Альфа-банком, МТС банком и Абсолют банком

ЕС с 12 ноября запретит транзакции с Альфа-банком, МТС банком и Абсолют банком
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Евросоюз в рамках 19-го пакета санкций с 12 ноября вводит запрет на транзакции с пятью российскими кредитными организациями: Альфа-банком, МТС банком, Абсолют банком, банком "Земский" и НКО "Истина", сообщил ЕС.

Кроме того, в санкционный список ЕС попали белорусские Альфа-банк, Сбер банк, ВТБ, Белгазпромбанк, БелВЭБ, а также "дочка" ВТБ в Казахстане и филиал ВТБ в Шанхае. Юридическим лицам, организациям и органам из ЕС запрещается прямо или косвенно участвовать в любых сделках с этими банками.

Помимо этого, под ограничения попали три банка из Таджикистана, два банка из Киргизии и платежная система Payeer.

Альфа-банк ВТБ МТС-банк Казахстан Евросоюз Белоруссия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ЕС расширил санкции против платежных сервисов, в том числе СБП и карт "Мир"

ЕС запретил новые сделки с резидентами российских ОЭЗ, включая "Сколково"

Reuters сообщил о планах индийских нефтепереработчиков сократить импорт из России

Основная сессия на "Мосбирже" началась с падения индексов на 3,4%

Brent подорожала на 3,5% до $64,79 за баррель на новостях о санкциях

Tesla сократила квартальную чистую прибыль на 37% при рекордной выручке

Первые активы Бикова и Боброва перешли РФ

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 3,6%

Уолл-стрит снизилась на отчетностях, опасениях эскалации в отношениях США и КНР

Уолл-стрит снизилась на отчетностях, опасениях эскалации в отношениях США и КНР

Генсек НАТО считает, что санкции США помогут усадить РФ за стол переговоров

Генсек НАТО считает, что санкции США помогут усадить РФ за стол переговоров
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7413 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России108 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2471 материалов
Бюджет РФБюджет РФ65 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });