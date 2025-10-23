Специалисты РКН в этом году отразили более 18,5 тыс. DDoS-атак

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Более 18,5 тыс. хакерских атак было зафиксировано и отражено в этом году Национальной системой противодействия DDoS-атакам (НСПА), что более чем в 1,5 раза больше, чем в прошлом году, сообщил руководитель лаборатории по исследованию перспективных технологий и блокированию угроз подведомственного Роскомнадзору "Главного радиочастотного центра" (ГРЧЦ) Владислав Смирнов.

"Эта система уже успела показать себя как эффективный инструмент борьбы с DDoS-атаками, в первую очередь, за счёт подхода эшелонированной защиты. Как при помощи ТСПУ (технические средства противодействия угрозам - ИФ) в самом начале - на трансграничном сегменте, так и совместно с вендорами средств защиты и с владельцами информационных ресурсов. Таким образом отсекается часть трафика на каждом рубеже", - сказал Смирнов на форуме "Спектр-2025" в четверг.

Согласно его презентации, в 2025 году национальная система зафиксировала и заблокировала более 18,5 тыс. DDoS-атак, их число выросло на 69% по сравнению с 2024 годом, в котором были зафиксированы более 10,9 тыс.

Атаки осуществлялись на более чем 10,2 тыс. защищаемых ресурсов, количество которых по сравнению с прошлым годом увеличилось более чем вдвое (+104%). Под защитой НСПА находится 1,4 тыс. организаций (+115%) к прошлому году.

Для защиты от зарубежных атак, согласно презентации, задействованы 88 технических средств противодействия угрозам (ТСПУ).

НСПА была создана специалистами Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) и запущена в работу в марте 2024 года. Сам ЦМУ ССОП создан на базе ГРЧЦ в рамках реализации закона о суверенном Рунете для централизованного управления сетью связи общего пользования через технические средства противодействия угрозам (ТСПУ).

"Мы следим за изменением профиля DDoS-атак и стараемся адаптировать и модернизировать наши решения по борьбе с этими атаками. На текущий момент мы говорим о том, чтобы расширить возможности ТСПУ по противодействию атакам. Если сейчас мы говорим о противодействии атакам на трансграничном сегменте, то в будущем мы хотим иметь возможность помогать отражать такси и на внутрироссийском сегменте", - сказал Смирнов.

Также, по его словам, есть необходимость и в расширении инструментария по противодействию атакам. "Мы рассчитываем внедрить эти меры в ближайшие годы", - сказал Смирнов.

По сравнению с прошлым годом максимальная мощность и скорость атаки упала на 45%, составив соответственно: 1,3 Тбит/с против 2,38 Тбит/с годом ранее и 114,15 млн пакетов в секунду против 210 млн в 2024 году. Вместе с тем на 46% выросла максимальная продолжительность зафиксированной НСПА DDoS-атаки. Если в 2024 году она составила 4 дня 12 часов и 24 минуты, то в 2025 году - 7 дней, 1 час и 41 минуту, говорится в презентации.

Доля атак в текущем году на государственные ресурсы составила 45,7%, на провайдеров хостинга - 31,05%, на операторов связи - 16,68%, на финансовый сектор - 4,26%, на финансовые организации - 2,31%.