"Полюс" заявил, что санкции ЕС не окажут влияния на его операционную деятельность

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Санкции ЕС не окажут влияния на операционную деятельность "Полюса", заявили в компании.

В четверг стало известно, что ряд крупных российских компаний, включая "Полюс", пополнил санкционный список Евросоюза. На этой новости акции "Полюса" упали на Мосбирже на 2,6%, однако вскоре скорректировались (на 14:40 снижение составило 0,4%).

"Мы не думаем, что санкции окажут серьезное влияние на бизнес "Полюса", учитывая его нахождение в американском SDN в течение уже двух лет. Считаем реакцию рынка на новость чрезмерной", - отмечает аналитик "Т-Инвестиций" Ахмед Алиев.

Великобритания и США ввели санкции против "Полюса" в мае 2023 года.

"Полюс" - крупнейшая российская золотодобывающая компания. Разрабатывает месторождения в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии. "Полюс" не раскрывает структуру акционеров, но ранее крупнейшим был Фонд поддержки исламских организаций с долей около 46%.