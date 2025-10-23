"Полюс", ССК "Звезда" и "АвтоВАЗ" включены в санкционный список ЕС

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Несколько крупных российских компаний, включая публичные, пополнили санкционный список Евросоюза.

В очередной, 19-й пакет антироссийских санкций вошли, в частности, ПАО "Полюс", Evraz plc, ПАО "ДВМП" (FESCO), трейдинговое подразделение "ЛУКОЙЛа" в Дубае Litasco Middle East DMCC, ПАО "АвтоВАЗ" (и его руководитель Максим Соколов), судостроительный комплекс "Звезда" и ряд других.

Большинство предприятий, включенных в 19-й пакет ЕС, ранее уже подпали под различные санкционные ограничения США и/или Великобритании.