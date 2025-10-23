Поиск

Сельскохозяйственным атташе разрешили представлять Россию в нескольких странах

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Правительство приняло постановление, в соответствии с которым сельхозатташе - сотрудники Минсельхоза за рубежом - могут представлять государственные интересы в двух и более странах. Документ подписан 21 октября 2025 года и размещен на официальном портале правовой информации.

Положение о работе представителей Минсельхоза за рубежом, утвержденное постановлением правительства от 12 августа 2020 года, дополнено абзацем: "На представителей министерства сельского хозяйства Российской Федерации по согласованию с министерством иностранных дел Российской Федерации и компетентными органами соответствующих иностранных государств может быть возложено осуществление предусмотренных настоящим положением функций в двух и более государствах".

Работу по созданию за рубежом сети атташе по АПК Минсельхоз ведет в соответствии с указом президента "О представителях министерства сельского хозяйства Российской Федерации за рубежом" (октябрь 2019 года).

Программа подготовки специалистов реализуется в МГИМО на базе кафедры Минсельхоза "Международные аграрные рынки и внешнеэкономическая деятельность в агропромышленном комплексе". Первые сельхозатташе были направлены за рубеж весной 2021 года. Сейчас 40 представителей Минсельхоза работают в 38 странах и, как сообщало ведомство, охватывают ключевые экспортные рынки.

В ноябре 2024 года президент подписал указ, в соответствии с которым представители Минсельхоза за рубежом могут работать не только в составе дипломатических и консульских учреждений России, но и при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях (без включения их в штатную численность).

