Россия направила 11 атташе по АПК в страны Азиатско-Тихоокеанского региона
Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Сеть атташе по агропромышленному комплексу (АПК) за рубежом в странах Азиатско-Тихоокеанского региона включает одиннадцать представителей Минсельхоза России, сообщил в субботу заместитель министра сельского хозяйства РФ Сергей Левин.
Как он отметил, выступая в режиме онлайн на форуме "АмурЭкспо" в Амурской области, за последние годы создана комплексная система господдержки, которая охватывает потребности бизнеса на всех этапах производственного и торгового циклов.
"Важным элементом системы продвижения продукции АПК на внешние рынки является сеть представителей Минсельхоза РФ за рубежом - наших сельхоз-атташе. В настоящее время мы уже направили атташе по сельскому хозяйству в 11 стран Азиатско-Тихоокеанского региона", - сказал Левин.
По словам замминистра, институт представителей Минсельхоза стал эффективным механизмом помощи российским экспортерам, важным каналом профессиональной коммуникации с государственными органами зарубежных стран и компаниями импортерами российской сельхозпродукции и продовольствия.
Работу по созданию за рубежом сети атташе по АПК Минсельхоз ведет в соответствии с указом президента России.
Первые сельхозатташе были направлены за рубеж весной 2021 года. Тогда десять человек приступили к работе в Мексике, Таиланде, Малайзии, Саудовской Аравии, Перу, ЮАР, Нигерии, Гане, Анголе и Эфиопии.
В настоящее время в 36 странах работает 37 представителей Минсельхоза. Планируется, что сельхозатташе будут работать в 50 странах мира.