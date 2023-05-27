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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:51

Россия направила 11 атташе по АПК в страны Азиатско-Тихоокеанского региона

Россия направила 11 атташе по АПК в страны Азиатско-Тихоокеанского региона
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Сеть атташе по агропромышленному комплексу (АПК) за рубежом в странах Азиатско-Тихоокеанского региона включает одиннадцать представителей Минсельхоза России, сообщил в субботу заместитель министра сельского хозяйства РФ Сергей Левин.

Как он отметил, выступая в режиме онлайн на форуме "АмурЭкспо" в Амурской области, за последние годы создана комплексная система господдержки, которая охватывает потребности бизнеса на всех этапах производственного и торгового циклов.

"Важным элементом системы продвижения продукции АПК на внешние рынки является сеть представителей Минсельхоза РФ за рубежом - наших сельхоз-атташе. В настоящее время мы уже направили атташе по сельскому хозяйству в 11 стран Азиатско-Тихоокеанского региона", - сказал Левин.

По словам замминистра, институт представителей Минсельхоза стал эффективным механизмом помощи российским экспортерам, важным каналом профессиональной коммуникации с государственными органами зарубежных стран и компаниями импортерами российской сельхозпродукции и продовольствия.

Работу по созданию за рубежом сети атташе по АПК Минсельхоз ведет в соответствии с указом президента России.

Первые сельхозатташе были направлены за рубеж весной 2021 года. Тогда десять человек приступили к работе в Мексике, Таиланде, Малайзии, Саудовской Аравии, Перу, ЮАР, Нигерии, Гане, Анголе и Эфиопии.

В настоящее время в 36 странах работает 37 представителей Минсельхоза. Планируется, что сельхозатташе будут работать в 50 странах мира.

АТР АПК Минсельхоз РФ Сергей Левин
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