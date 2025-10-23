Поиск

Шойгу переизбран президентом Русского географического общества

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Совет Русского географического общества (РГО) переизбрал секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу на пост президента РГО, передает корреспондент "Интерфакса".

Совет на XVII съезде в Москве единогласно проголосовал за утверждение его кандидатуры.

Согласно данным РГО, президент избирается сроком на шесть лет.

Русское географическое общество было учреждено в 1845 году указом императора Николая I.

Шойгу был избран президентом общества в 2009 году.

