Медведев заявил, что трудовой мигрант должен немедленно покидать РФ после выполнения своих задач

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Механизмы привлечения в Россию иностранной рабочей силы должны быть усовершенствованы, необходима эффективная система организованного набора трудовых мигрантов, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Он провел на площадке Совбеза совещание по реализации поручений президента в сфере государственной миграционной политики.

"Прежде всего требуется эффективная система организованного набора трудовых мигрантов. Необходимо, чтобы мигрант находился в нашей стране строго в соответствии с условиями своего трудового договора и немедленно покидал ее территорию, когда его задачи выполнены", - написал Медведев по итогам совещания в своем канале в Max.

На совещании зампред Совбеза РФ подчеркнул, что "это позволит предотвращать конфликты и снимать напряженность в обществе, которая достаточно серьезная по этому поводу". По мнению Медведева, такой механизм привлечения мигрантов позволит также "сводить к минимуму нагрузку на социальную сферу и здравоохранение, не допускать бесконтрольной и нелегальной миграции, которая крайне выгодна враждебным нам силам, террористическим и экстремистским организациям, которые активно на этой поляне работают".

Медведев сообщил, что, согласно новым поручениям президента, "ключевая роль в этой работе теперь возложена на МВД, консолидация полномочий таким образом произошла". Он добавил, что МВД будут переданы полномочия в сфере внешней трудовой миграции от других федеральных органов, и у МВД, в частности у соответствующей службы по вопросам гражданства, есть возможности для решения задач в этой сфере.