Минтруд предложил не брать на работу в сферу услуг мигрантов без знания русского

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Минтруд России предлагает ограничить трудоустройство иностранных граждан из "визовых" стран, не владеющих русским языком, по профессиям, предполагающим социальное взаимодействие и коммуникацию с гражданами РФ.

Проект приказа Минтруда "О внесении изменений в Правила определения органами государственной власти субъекта РФ потребности в привлечении иностранных работников, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 23 января 2014 г." прошел межведомственное согласование и размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения, которое завершится 15 августа.

"Предлагаемая норма распространяется на такие профессии, как "водитель автомобиля", "продавец продовольственных товаров", "продавец непродовольственных товаров", и медицинских работников", - прокомментировали журналистам подготовленный документ в пресс-службе Минтруда.

Согласно проекту приказа, в заявке работодателя на квоту или на изменение её размера должны отсутствовать "профессии, которые предполагают социальное взаимодействие и коммуникацию с гражданами РФ", и в качестве примера приведены указанные выше профессии.

Как пояснили в пресс-службе, проект приказа подготовлен в связке с законом "О внесении изменений в статьи 15-1 и 18 Федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в РФ", который был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации. "Поправками были исключены экзамены на знание русского языка для иностранных работников, привлекаемых в рамках утвержденных правительством квот. С учетом этого возникла необходимость исключить из этого списка специалистов, чья профессия требует коммуникации и знания русского языка", - говорится в сообщении.

Минтруд напомнил, что квотированию подлежит только привлечение иностранных работников из визовых стран. В основном это квалифицированные рабочие, прибывшие из стран с визовым въездом в РФ, в том числе Китая, Индии, Турции. Квота, то есть предельный объем привлекаемых из этих государств рабочих, устанавливается ежегодно на основании заявок, сформированных на будущий год работодателями.

Формирование квоты происходит по заявкам регионов, которые направляются в адрес Минтруда России до 1 сентября на предстоящий год. Как пояснили в Минтруде, эти заявки сначала рассматриваются межведомственной комиссией на уровне региона. "И если проект объективно важен для экономики региона, а возможности найма необходимых квалифицированных специалистов внутри субъекта нет, заявка получает одобрение региональной межведомственной комиссии и только после этого направляется для учета в проекте постановления", - говорится в сообщении.

В свою очередь региональные заявки рассматриваются межведомственной комиссией, в состав которой уже включены представители МВД, Минпромторга, Минсельхоза, Минтранса, Минэкономразвития, Минстроя, Минвостокразвития России и Роструда, сообщает пресс-служба министерства.

В Минтруде отметили, что механизм квотирования позволяет обеспечивать "закрепление" работника за работодателем. "Квалифицированные иностранные работники, въезжающее по рабочей визе, трудятся непосредственно в тех компаниях, которые пригласили работника и оформили квоту под него. Квалификация таких работников - одно из условий подтверждения квоты. 93,8% от общей квоты - это квалифицированные рабочие для промышленных предприятий и инфраструктурных проектов", - заявили в министерстве.