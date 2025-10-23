Мединский подтвердил обмен телами погибших военнослужащих между РФ и Украиной

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах с Украиной в Стамбуле, подтвердил очередной обмен телами погибших военных между Москвой и Киевом, состоявшийся в четверг.

"Сегодня в рамках Стамбульских договоренностей Россия передала Украине 1000 тел погибших из ВСУ. Украинская сторона передала нам 31 павшего русского солдата", - написал Мединский в своем телеграм-канале.

Ранее в четверг об обмене телами погибших военных между Москвой и Киевом сообщил журналистам источник в российской переговорной группе.