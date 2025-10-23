Поиск

РФ передала Украине 1 тысячу тел погибших солдат

Украинская сторона передала 31 погибшего

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Россия в рамках стамбульских договоренностей в четверг передала Украине тысячу тел военнослужащих ВСУ и получила 31 тело погибших военных РФ, сообщил журналистам источник в российской переговорной группе.

О предыдущем обмене телами погибших военных между Москвой и Киевом сообщалось в сентябре: тогда РФ тоже передали Украине 1 тыс. тел солдат ВСУ, украинская сторона - 24 тела российских военных.

Российско-украинские договоренности по обмену военнопленными и передаче тел были достигнуты в Стамбуле 2 июня.


ВСУ Украина
