Более 10 человек пострадали при атаках БПЛА в Белгородской области

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщает о более 10 пострадавших мирных жителях в результате атак украинских беспилотников на регион.

"Количество пострадавших в результате атаки беспилотника на остановочный комплекс в Белгороде возросло до девяти. В городскую больницу №2 г. Белгорода госпитализированы две девушки - 17 и 23 лет (...) Ещё один пострадавший - 16-летний юноша, обратившийся за медицинской помощью в детскую областную клиническую больницу с баротравмой", - написал глава региона в своем телеграм-канале в четверг.

Ранее Гладков сообщал о шести пострадавших при атаке беспилотника на остановочный павильон в областном центре сегодня днем.

Губернатор уточнил, что 23-летняя пострадавшая находится в тяжёлом состоянии. У нее диагностированы минно-взрывная травма, осколочные ранения живота, рук и ног. У 17-летней девушки минно-взрывная травма и осколочные ранения ноги. Подросток после оказания медицинской помощи отпущен на амбулаторное лечение.

Также в Белгороде при дневной атаке БПЛА на административное здание пострадал мужчина.

"В городской больнице №2 г. Белгорода врачи диагностировали ему минно-взрывную травму, осколочные ранения лица и грудной клетки. Госпитализация не потребовалась, лечение продолжит амбулаторно", - проинформировал глава области.

Кроме того, в результате атак беспилотников в Белгородском районе пострадали два мирных жителя. В селе Ясные Зори от удара дрона по легковому автомобилю ранен мужчина. С минно-взрывной травмой и баротравмой он госпитализирован в городскую больницу Белгорода. В посёлке Майский ранен 12-летний мальчик. В детской областной клинической больнице ему диагностированы минно-взрывная травма и осколочное ранение плеча.

Также, по информации Гладкова, еще два мирных жителя пострадали в Грайворонском округе. В селе Гора-Подол от удара дрона мужчина получил минно-взрывную травму и непроникающее осколочное ранение живота. В Грайворонской ЦРБ ему оказана помощь, лечение будет проходить амбулаторно. В селе Замостье в результате атаки БПЛА женщина получила баротравму. Для дальнейшего обследования она переведена из районной в городскую больницу Белгорода.

Хроника 24 февраля 2022 года – 23 октября 2025 годаВоенная операция на Украине
Вячеслав Гладков Белгород Белгородская область
