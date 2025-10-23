Поиск

Двенадцать человек ранены при атаке БПЛА на Белгород и пригород

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Белгород и Белгородский район находятся под массированными атаками беспилотников ВСУ, ранены 12 мирных жителей, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале в четверг.

"В Белгороде дрон атаковал остановочный комплекс, в результате чего пострадали шестеро, из них один несовершеннолетний. Пять женщин с осколочными ранениями головы и ног проходят обследование в городской больнице №2 Белгорода. 17-летний парень с баротравмой и осколочным ранением ноги доставляется в детскую областную клиническую больницу", - написал губернатор.

По его данным, еще шесть человек пострадали при ударах дронов в Белгородском районе.

"В селе Стрелецкое Белгородского района коммерческий объект дважды атакован вражескими дронами. Пострадали шестеро: четверо мужчин и две женщины. У мужчин различные осколочные ранения рук и ног, у одной женщины осколочное ранение руки, у второй - осколочное ранение живота и ног. Бригада скорой доставила всех в городскую больницу №2 Белгорода", - уточнил Гладков.

Также, по его информации, в селе Стрелецкое на коммерческом объекте повреждены остекление, фасад и оборудование. Кроме того, на месте атак повреждены три легковых автомобиля.

"От еще одного удара загорелся неэксплуатируемый частный дом - пожарными расчетами возгорание ликвидировано. В еще одном коммерческом объекте повреждены фасад и четыре легковых автомобиля", - добавил глава региона.

В поселке Октябрьский дрон ударил по коммерческому объекту - повреждены остекление, кровля и фасад.

В Белгороде повреждены легковой автомобиль, коммерческий объект, кровля многоквартирного дома, остекление социального объекта и административного здания.

Хуснуллин назвал возможным строительство тоннеля между РФ и США

РСПП предложил на первом этапе снизить порог доходов для применения УСН до 30 млн рублей

Путин заявил, что на людей нельзя давить в вопросах, касающихся рождения детей

С главой Агентства по страхованию вкладов проводятся следственные действия

КС РФ постановил, что экс-работников судов следует содержать под арестом отдельно

Верховный суд вернул в собственность РФ Ивановский завод тяжелого станкостроения

Минпросвещения опровергло введение ЕГЭ по "Духовно-нравственной культуре России"

Минобороны РФ сообщило о нейтрализации более 290 украинских БПЛА за сутки

Под новые санкции ЕС подпали помощник Медведева, ректор ВШЭ и генерал-лейтенант КНДР

