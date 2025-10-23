Поиск

Глава АСВ Мельников арестован по обвинению в особо крупном мошенничестве

Глава АСВ Мельников арестован по обвинению в особо крупном мошенничестве
Генеральный директор Агентства по страхованию вкладов Андрей Мельников
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Лефортовский суд Москвы санкционировал арест главы агентства по страхованию вкладов (АСВ) Андрея Мельникова по обвинению в мошенничестве, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Никита Филлипов.

"В отношении Мельникова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца", - сказал он.

Филиппов отметил, что Мельников не признает вину.

Адвокат также подтвердил, что Мельников проходит в рамках уголовного дела бывших заместителей главы АСВ Александра Попелюха и Ольги Долголевой, связанного с махинациями с имуществом новосибирского аквапарка "Аквамир", находившегося под конкурсным управлением АСВ после банкротства. Речь идет о хищении более 4 млрд рублей у компании - владельца "Аквамарина" в Новосибирске.

Ранее в правоохранительных органах уточнили, что показания на Мельникова дал бывший замглавы АСВ Александр Попелюх.

АСВ Андрей Мельников Лефортовский суд
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Российские Су-30 совершили учебно-тренировочный полет над Калининградской областью

Что произошло за день: четверг, 23 октября

Мединский подтвердил обмен телами погибших военнослужащих между РФ и Украиной

Медведев заявил, что трудовой мигрант должен немедленно покидать РФ после выполнения своих задач

Медведев заявил, что трудовой мигрант должен немедленно покидать РФ после выполнения своих задач

Путин пообещал ошеломляющий ответ на удары дальнобойным оружием вглубь РФ

Минфин предложил утвердить электронные документы для подтверждения легальности алкоголя

Путин предложил объявить 2027 год в РФ Годом географии

Военная операция на Украине

Двенадцать человек ранены при атаке БПЛА на Белгород и пригород

Число погибших при взрыве на предприятии в Копейске увеличилось до 12 человек

Хуснуллин назвал возможным строительство тоннеля между РФ и США

Хуснуллин назвал возможным строительство тоннеля между РФ и США
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7418 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России108 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2471 материалов
Бюджет РФБюджет РФ65 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });