Глава АСВ Мельников арестован по обвинению в особо крупном мошенничестве

Генеральный директор Агентства по страхованию вкладов Андрей Мельников Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Лефортовский суд Москвы санкционировал арест главы агентства по страхованию вкладов (АСВ) Андрея Мельникова по обвинению в мошенничестве, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Никита Филлипов.

"В отношении Мельникова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца", - сказал он.

Филиппов отметил, что Мельников не признает вину.

Адвокат также подтвердил, что Мельников проходит в рамках уголовного дела бывших заместителей главы АСВ Александра Попелюха и Ольги Долголевой, связанного с махинациями с имуществом новосибирского аквапарка "Аквамир", находившегося под конкурсным управлением АСВ после банкротства. Речь идет о хищении более 4 млрд рублей у компании - владельца "Аквамарина" в Новосибирске.

Ранее в правоохранительных органах уточнили, что показания на Мельникова дал бывший замглавы АСВ Александр Попелюх.