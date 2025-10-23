Поиск

С главой Агентства по страхованию вкладов проводятся следственные действия

Генеральный директор ГК "Агентство по страхованию вкладов" Андрей Мельников
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - С главой Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Андреем Мельниковым проводятся следственные действия в рамках уголовного дела о мошенничестве, сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах.

"Мельникова утром в четверг доставили в СИЗО "Лефортово" для проведения следственных действий по делу о мошенничестве", - сказал собеседник агентства.

В Агентстве по страхованию вкладов от комментариев по поводу данной информации отказались.

В правоохранительных органах уточнили, что показания на Мельникова дал бывший замглавы АСВ Александр Попелюх.

Ранее сообщалось, что Попелюх был заключен под стражу Лефортовским судом Москвы в октябре 2024 года. Ему вменяются махинации с имуществом новосибирского аквапарка "Аквамир", находившегося под конкурсным управлением АСВ после банкротства. По данным СМИ, Попелюх может быть причастен к хищению 200 млн рублей, полученных от эксплуатации этого аквапарка.

