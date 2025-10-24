Шойгу заявил о необходимости создания независимой от Китая и США отрасли по освоению редкоземельных металлов

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - России необходимо создать "суверенную отрасль" по освоению редкоземельных металлов, независимую от Китая и США, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

"В современных условиях наша страна просто обязана извлекать 100% пользы из своих природных богатств, в том числе из редкоземельных металлов. России жизненно необходимо создать "суверенную отрасль", независимую от Китая и США, а также развить интегрированные проекты, охватывающие полный цикл производства - от добычи до конечных изделий", - сообщил Шойгу в статье, которая опубликована в газете "Известия".

Он отметил, что для решения этой задачи "необходим мощный импульс со стороны государства".

По словам Шойгу, с этой целью в Ангаро-Енисейском макрорегионе создается кластер глубокой переработки критических металлов.