Несколько дачных домов повреждено в Абинском районе Кубани обломками БПЛА

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Восемь дачных строений повреждены в результате падения обломков БПЛА в одном из СНТ в Абинске (Краснодарский край), сообщает оперштаб региона.

"Повреждения получили восемь дачных домов, в двух из них пробиты крыши, еще в шести строениях повреждены стекла. Также незначительные повреждения получили ворота и заборы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во всех случаях пострадавших нет.

Ранее Минобороны РФ сообщало об уничтожении ночью четырех беспилотников над Краснодарским краем.