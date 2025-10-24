В течение ночи над регионами РФ и Азовским морем сбиты 111 украинских беспилотников

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что в ночь на пятницу дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 111 украинских беспилотников самолетного типа.

По данным ведомства, 34 беспилотника поражены над территорией Ростовской области, 25 БПЛА - над территорией Брянской области, по одному дрону сбито над Московским регионом и акваторией Азовского моря.

В Минобороны РФ также заявили, что 11 беспилотников уничтожены над территорией Калужской области, 10 - над территорией Новгородской области, по семь БПЛА - над территориями Белгородской области и Республики Крым, пять беспилотников - над территорией Тульской области, четыре - над территорией Краснодарского края, по два БПЛА - над территориями Волгоградской и Орловской областей, по одному беспилотнику - над территориями Липецкой и Тверской областей.