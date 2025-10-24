Минобороны РФ сообщило о поражении за час 25 беспилотников ВСУ

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что в период с 07:00 до 08:00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как заявили в Минобороны РФ, 11 беспилотников поражены над территорией Брянской области, шесть БПЛА - над территорией Тульской области, четыре БПЛА - над территорией Калужской области, три БПЛА - над территорией Тверской области и один БПЛА - над территорией Новгородской области.

Ранее военное ведомство сообщало, что в течение ночи были нейтрализованы 111 беспилотников ВСУ.