Открытое горение на территории ГРЭС в Кемерове ликвидировано

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Открытое горение на территории Кемеровской ГРЭС (ООО "Сибирская генерирующая компания", СГК) ликвидировано, сообщает пресс-служба правительства Кузбасса в пятницу.

"Площадь пожара составила 60 кв.м. Открытое горение ликвидировано. Пострадавших нет. Снижения параметров энергоснабжения нет", - говорится в сообщении.

Пресс-служба СГК в свою очередь сообщает, что причиной возгорания стал выплеск масла из трансформатора.

"В результате срабатывания автоматики трансформатор был отключён от сети, однако во время этой процедуры произошёл выброс масла с его последующим возгоранием", - говорится в сообщении.

Также в компании отметили, что электростанция работает в штатном режиме "с заданной нагрузкой по тепловой и электрической мощности".

Глава Кемерова Дмитрий Анисимов в своем официальном телеграм-канале сообщил, что в результате инцидента жертв и разрушений нет.

"Пострадавших и разрушений нет. (...) Энергоснабжение и теплоснабжение города не нарушено. Специалисты ведут проверку причин произошедшего", - отметил Анисимов.

Ранее сообщалось, что на территории ГРЭС произошло возгорание трансформатора с маслом, на место выехали сотрудники МЧС.

Кемеровская ГРЭС - одна из трёх станций, которая обеспечивает теплоснабжение города Кемерово. Станция введена в эксплуатацию в 1934 году, её установленная тепловая мощность - 1243 Гкал/ч. Установленная электрическая мощность станции, согласно открытым данным, составляет 485 МВт.