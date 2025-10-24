Все пострадавшие при атаке БПЛА в Красногорске находятся в сознании

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Всем пострадавшим в результате утренней атаки БПЛА на дом в Красногорске оказывается медицинская помощь в полном объеме, сообщил глава городского округа Дмитрий Волков в пятницу.

"Навестил в больницах пострадавших от падения беспилотника в Красногорске. (...) Врачи делают все возможное, помощь оказывается в полном объеме. Все в сознании, за состоянием пациентов внимательно следят медики. Обязательно поможем всем, в том числе с предоставлением временного жилья и ремонтом", - написал он на своей странице во "ВКонтакте".

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что пять человек, включая ребенка, пострадали в результате атаки БПЛА на жилой дом в Красногорске. Он отметил, что трое взрослых госпитализированы в Красногорскую городскую больницу №1, ребенок - в Центр им. Рошаля.

"У взрослых - черепно-мозговые травмы, переломы и осколочные ранения, у ребенка - вывих колена и легкие травмы голени", - написал он в своем телеграм-канале.