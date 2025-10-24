Поиск

В Петербурге к охране Медного всадника подключили нейросети

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - В Петербурге начали пробовать использование нейросетей для охраны памятников от вандализма, сообщает пресс-служба городской администрации.

"Камеры с искусственным интеллектом и комплексы звукового оповещения приступили к круглосуточному дежурству в историческом центре северной столицы. (...) Для запуска пилотного проекта были выбраны достопримечательности, нуждающиеся в повышенной защите. В "фокус-группу" вошли памятник Маршалу Жукову, статуя Петра Великого ("Медный всадник") и скульптурная композиция "Львы" на набережной Большой Невы", - говорится в сообщении.

По словам чиновников, система способна фиксировать попытки вандализма в режиме реального времени. Она объединяет видеоконтроль и видеоаналитику с использованием искусственного интеллекта, кроме того, у памятника Жукову настроены звуковые предупреждения о нарушениях в отношении памятников.

"Внедрение интеллектуальной системы видеонаблюдения позволит накапливать и систематизировать информацию по текущему состоянию объектов культурного наследия, увеличит эффективность антивандальных мероприятий. После успешного тестирования в систему будут включены все значимые исторические объекты Санкт-Петербурга", - сообщила глава комитета по информатизации и связи Юлия Смирнова.

Проект реализуется совместно с комитетом по охране памятников (КГИОП). Информация о любых нарушениях сможет в режиме онлайн поступать как специалистам КГИОП, так и правоохранительным органам.

Медный всадник Петербург КГИОП Большая Нева Юлия Смирнова
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Иноагентом признана журналист Нино Росебашвили

ЦБ продолжает цикл смягчения ДКП, но не исключает пауз

Банк России рассматривает новые санкции США и ЕС как негативный фактор

Генпрокуратура подала новый иск к экс-мажоритарию ЮГК, теперь на 5 млрд рублей

Банк России повысил прогноз по средней ставке на 2026 год до 13-15%

Банк России отметил рост проинфляционных рисков на среднесрочном горизонте

ВТБ раскроет планы по дивидендам-2025 в феврале следующего года

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7432 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России109 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ73 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2471 материалов
Бюджет РФБюджет РФ65 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });