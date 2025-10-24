В Петербурге к охране Медного всадника подключили нейросети

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - В Петербурге начали пробовать использование нейросетей для охраны памятников от вандализма, сообщает пресс-служба городской администрации.

"Камеры с искусственным интеллектом и комплексы звукового оповещения приступили к круглосуточному дежурству в историческом центре северной столицы. (...) Для запуска пилотного проекта были выбраны достопримечательности, нуждающиеся в повышенной защите. В "фокус-группу" вошли памятник Маршалу Жукову, статуя Петра Великого ("Медный всадник") и скульптурная композиция "Львы" на набережной Большой Невы", - говорится в сообщении.

По словам чиновников, система способна фиксировать попытки вандализма в режиме реального времени. Она объединяет видеоконтроль и видеоаналитику с использованием искусственного интеллекта, кроме того, у памятника Жукову настроены звуковые предупреждения о нарушениях в отношении памятников.

"Внедрение интеллектуальной системы видеонаблюдения позволит накапливать и систематизировать информацию по текущему состоянию объектов культурного наследия, увеличит эффективность антивандальных мероприятий. После успешного тестирования в систему будут включены все значимые исторические объекты Санкт-Петербурга", - сообщила глава комитета по информатизации и связи Юлия Смирнова.

Проект реализуется совместно с комитетом по охране памятников (КГИОП). Информация о любых нарушениях сможет в режиме онлайн поступать как специалистам КГИОП, так и правоохранительным органам.