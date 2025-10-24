Дмитриев заявил, что его поездка в США не была отменена, несмотря на шаги Вашингтона

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Спецпосланник президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что его поездка в США была давно запланирована и не была отменена, несмотря на предпринятые Вашингтоном недавно недружественные действия.

"Я нахожусь в Соединенных Штатах по приглашению американской стороны. Эта поездка была давно запланирована и не отменена американской стороной, несмотря на ряд тех недружественных действий, которые американская сторона недавно предприняла", - сказал Дмитриев журналистам.

"Мы видим, как президент Путин сказал вчера, что с Россией не работает язык давления, и очень важно, чтобы национальные интересы, интересы безопасности России всегда чётко учитывались. Поэтому потенциал экономического сотрудничества с Россией сохраняется, но только в случае уважительного отношения к интересам России", - подчеркнул он.

По словам Дмитриева, в России видят "очень большое количество попыток со стороны европейских коллег, со стороны Британии сорвать любой прямой диалог России-США, любой прямой диалог президента Путина и президента Трампа". "Это связано с тем, что многие попытки разрешения конфликта на Украине, они были предотвращены как британцами, так и европейцами", - заявил он.

Россия намерена доносить до американских коллег, что именно Украина затягивает переговоры и срывает диалог, заявил Дмитриев.

"Мы видим, что именно Украина затягивает переговоры. Именно Украина не хочет решать те проблемы, те накопившиеся вопросы, которые необходимо решать", - сказал он.

И добавил: "Поэтому также мы будем до наших американских коллег доносить, что Украина, к сожалению, срывает тот диалог, который необходим, и срывает, опять-таки, по просьбе британцев, по просьбе европейцев, которые хотят продолжения конфликта".

Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Дмитриев в пятницу прибыл в США, где у него запланированы встречи с рядом официальных лиц.