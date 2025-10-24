Поиск

Дмитриев заявил, что его поездка в США не была отменена, несмотря на шаги Вашингтона

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Спецпосланник президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что его поездка в США была давно запланирована и не была отменена, несмотря на предпринятые Вашингтоном недавно недружественные действия.

"Я нахожусь в Соединенных Штатах по приглашению американской стороны. Эта поездка была давно запланирована и не отменена американской стороной, несмотря на ряд тех недружественных действий, которые американская сторона недавно предприняла", - сказал Дмитриев журналистам.

"Мы видим, как президент Путин сказал вчера, что с Россией не работает язык давления, и очень важно, чтобы национальные интересы, интересы безопасности России всегда чётко учитывались. Поэтому потенциал экономического сотрудничества с Россией сохраняется, но только в случае уважительного отношения к интересам России", - подчеркнул он.

По словам Дмитриева, в России видят "очень большое количество попыток со стороны европейских коллег, со стороны Британии сорвать любой прямой диалог России-США, любой прямой диалог президента Путина и президента Трампа". "Это связано с тем, что многие попытки разрешения конфликта на Украине, они были предотвращены как британцами, так и европейцами", - заявил он.

Россия намерена доносить до американских коллег, что именно Украина затягивает переговоры и срывает диалог, заявил Дмитриев.

"Мы видим, что именно Украина затягивает переговоры. Именно Украина не хочет решать те проблемы, те накопившиеся вопросы, которые необходимо решать", - сказал он.

И добавил: "Поэтому также мы будем до наших американских коллег доносить, что Украина, к сожалению, срывает тот диалог, который необходим, и срывает, опять-таки, по просьбе британцев, по просьбе европейцев, которые хотят продолжения конфликта".

Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Дмитриев в пятницу прибыл в США, где у него запланированы встречи с рядом официальных лиц.

Кирилл Дмитриев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Иноагентом признана журналист Нино Росебашвили

ЦБ продолжает цикл смягчения ДКП, но не исключает пауз

Банк России рассматривает новые санкции США и ЕС как негативный фактор

Генпрокуратура подала новый иск к экс-мажоритарию ЮГК, теперь на 5 млрд рублей

Банк России повысил прогноз по средней ставке на 2026 год до 13-15%

Банк России отметил рост проинфляционных рисков на среднесрочном горизонте

ВТБ раскроет планы по дивидендам-2025 в феврале следующего года

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7432 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России109 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ73 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2471 материалов
Бюджет РФБюджет РФ65 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });