Источник сообщил о прибытии в США спецпосланника президента РФ Дмитриева

Специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев
Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпосланник президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прибыл в США, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Дмитриев проведет в США встречи с рядом официальных лиц", - сказал собеседник агентства.

Ранее о визите Дмитриева в Соединенные Штаты сообщил CNN со ссылкой на осведомленные источники. По их данным, "Дмитриев встретится с представителями администрации президента США Дональда Трампа для продолжения обсуждения отношений между США и Россией".

Никаких других деталей телеканал не приводит.

В свою очередь журналист Axios Барак Равид сообщил, что в субботу Дмитриев встретится со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

"Источник сообщил, что спецпосланник Белого дома Стив Уиткофф, как ожидается, встретится в субботу с находящимся с визитом в США спецпосланником российского президента Владимира Путина Кириллом Дмитриевым", - написал в пятницу Равид в соцсети Х.

