Экс-глава администрации Ростова-на-Дону Логвиненко арестован на два месяца

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Ростова-на-Дону избрал меру пресечения для бывшего главы администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко, которого подозревают в превышении должностных полномочий, сообщили "Интерфаксу" в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

"Постановлением Ленинского районного суда Ростова-на-Дону Логвиненко избрана мера пресечения в виде заключения под стражей сроком на два месяца, а всего по 23 декабря 2025 года", - говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе Следственного комитета России сообщили, что в отношении Логвиненко возбуждено уголовное дело по п. "в" ч.3 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий). По данным следствия, в 2020 году Логвиненко, являясь главой администрации города Ростов-на-Дону, вопреки требованиям бюджетного законодательства привлек кредит коммерческого банка. В результате его противоправных действий бюджету города причинен ущерб на сумму более 47 млн рублей.

Логвиненко 25 марта 2019 года был назначен на должность первого заместителя главы администрации Ростова-на-Дону. Через месяц он стал и.о. главы города после того, как его предшественник Виталий Кушнарев досрочно ушел в отставку по собственному желанию. 22 октября 2019 года депутаты избрали Логвиненко сити-менеджером города. 28 января 2025 года гордума приняла его отставку.