Задержан бывший глава администрации Ростова-на-Дону Логвиненко

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Бывший глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко, ушедший в отставку в начале года, задержан, сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах региона.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением данной информации.

Логвиненко 25 марта 2019 года был назначен на должность первого заместителя главы администрации Ростова-на-Дону. Через месяц он стал и.о. главы города. Это произошло после того, как его предшественник Виталий Кушнарев по собственному желанию досрочно ушел в отставку. 22 октября 2019 года депутаты избрали Логвиненко сити-менеджером города. 28 января 2025 года гордума города приняла его отставку.