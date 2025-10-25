Сельхозпредприятие и дома атаковали дроны ВСУ в Белгородской области

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Три населенных пункта атаковали украинские дроны минувшей ночью в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"Ночью в селе Новая Таволжанка (Шебекинский округ - ИФ) вследствие атаки дрона повреждено сельхозпредприятие", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

В Волоконовском районе в результате сбросов взрывных устройств с беспилотника в хуторе Плотвянка уничтожен частный дом и повреждена крыша летней кухни, в селе Борисовка - частный дом и надворные постройки, сообщил Гладков.