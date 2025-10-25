За ночь нейтрализован 121 беспилотник ВСУ над регионами России

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 121 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ утром в субботу.

Уточняется, что 20 БПЛА нейтрализовано над Ростовской областью, 19 - над Волгоградской, 17 - над Брянской, 12 - над Калужской, 11 - над Смоленской.

По девять беспилотников ликвидировано в Белгородской области и над Московским регионом, в том числе семь БПЛА, летевших на Москву.

По восемь беспилотников нейтрализовали над Воронежской и Ленинградской областями; по два - над Новгородской, Рязанской и Тамбовской областями; по одному - над Тверской и Тульской областями.