Шесть БПЛА сбиты над Брянской областью и Московским регионом

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Российские средства ПВО в период с 9:00 до 15:00 субботы уничтожили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: пять БПЛА - над территорией Брянской области и один - над Московским регионом, сообщает министерство обороны РФ.

Утром в субботу в ведомстве сообщали, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 121 украинский беспилотник самолетного типа над регионами России.