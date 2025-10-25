Поиск

Миронов переизбран председателем партии "Справедливая Россия"

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - На съезде в субботу Сергей Миронов переизбран председателем партии "Справедливая Россия".

Кроме того, решением съезда изменена структура руководящих органов партии: упразднен институт сопредседателей и введены должности заместителей председателя партии.

На должность первого заместителя председателя партии избран Александр Бабаков, на должности заместителей - Захар Прилепин и Руслан Татаринов. На данные руководящие должности кандидаты будут избираться на 4 года, а не на 2,5 года, как было до сих пор.

Съезд в субботу принял решение о переименовании партии в "Справедливую Россию" из "Справедливой России - За Правду". Предложение в ходе пленарного заседания озвучил Миронов, после чего съезд его единогласно утвердил. Таким образом, партия обрела свое прежнее название.

В выступлении на съезде Миронов поставил перед однопартийцами задачу увеличить состав фракции в девятом созыве Госдумы.

"Не сомневаюсь, что в составе Государственной Думы девятого созыва будет наша партийная фракция, и она будет значительно больше, чем сейчас, и такую задачу я ставлю", - цитирует пресс-служба партии слова Миронова.

По его словам, съезд 25 октября не заканчивает свою работу, а делает перерыв с тем, чтобы делегаты ближе к лету собрались на вторую часть съезда и выбрали кандидатов в депутаты Госдумы девятого созыва".

В восьмом созыве Госдумы фракция "справороссов" насчитывает 28 депутатов.

