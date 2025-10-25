В Москве пройдет XV съезд партии "Справедливая Россия - За правду"

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - "Справедливая Россия - За правду" проведет в субботу XV съезд партии, сообщает ее пресс-служба.

На съезде будет заслушан отчет председателя "Справедливой России - За правду", руководителя партийной фракции в Госдуме Сергея Миронова о деятельности партии за 2,5 года.

Кроме того, планируется подвести итоги работы, определить новый руководящий состав, обсудить подготовку к выборам в Госдуму-2026, написал Миронов в своем телеграм-канале. Он также обещал, что на съезде "будет много интересных новостей".

"Уверен, что решения, которые мы примем на съезде, послужат дальнейшим успехам нашей партии. Прежде всего успехам в борьбе за очень нужные людям социальные решения", - добавил Миронов.