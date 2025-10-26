Поиск

Более 10 огородов затопило после повреждения водохранилища под Белгородом

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Ситуация на поврежденном из-за удара ВСУ водохранилище в Шебекинском округе Белгородской области стабильная, частично затоплены немногим более 10 частных огородов, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"Обстановка в Шебекинском округе стабильная. (...) Вода частично затопила только чуть более 10 частных огородов, жилье не подтоплено. Сейчас максимально мониторим ситуацию и в зависимости от угроз будем информировать вас, дорогие друзья", - сказал губернатор в видеообращении, размещенном в его телеграм-канале.

Гладков также сообщил, что накануне был проведен подомовой обход четырех населенных пунктов. 16 человек находятся в пунктах временного размещения в Шебекино и Белгороде. Остальные жители территорий, оказавшихся в зоне возможного подтопления, разместились у родственников.

В субботу Гладков сообщил о повреждении плотины Белгородского водохранилища в результате удара ВСУ. Он уточнил, что возможный повторный удар по плотине может ее разрушить. В этом случае создастся угроза подтопления территории, на которой проживает около 1 тыс. человек. Жителям было предложено выехать в ПВР.

