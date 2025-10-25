Поиск

ВСУ повредили плотину водохранилища под Белгородом

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Плотина Белгородского водохранилища повреждена при ударе ВСУ, есть угроза подтопления в ряде населенных пунктов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"Понимаем, что враг может попытаться еще раз ударить и разрушить плотину. Если это произойдет, будет угроза подтопления поймы реки со стороны Харьковской области и нескольких улиц наших населенных пунктов, на которых проживает около 1000 жителей", - написал глава региона в своем телеграм-канале в субботу.

Жителям территорий, которым может угрожать риск затопления, предложено выехать в пункт временного размещения в Белгород.

"В селе Безлюдовка - улицы Победы, Коммунистическая, Речная, переулок Коммунистический, в селе Новая Таволжанка - улицы Гражданская, Зеленая, Заречная, Песчаная, Дзержинского, Колхозная, Щорса, Луговая, Комсомольская, Садовая, Серикова, в Шебекино в микрорайоне Титовка - переулок Нежуры", - уточнил губернатор.

Белгородское водохранилище находится на территории Белгородского и Шебекинского районов Белгородской области.

Белгородская область Вячеслав Гладков Белгородское водохранилище
