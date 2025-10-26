Поиск

В Генштабе заявили об успешных испытаниях ракеты "Буревестник"

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Российские военные провели успешное испытание крылатой ракеты "Буревестник" с ядерной силовой установкой, проинформировал президента РФ Владимира Путина начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов.

"Осуществлен многочасовой полет ракеты, в ходе которого она преодолела расстояние 14 тыс. километров. И это не предел", - сказал Герасимов.

По его словам, испытание состоялось 21 октября.

"Технические характеристики "Буревестника" позволяют применять ее с гарантированной точностью по высокозащищенным объектам на любом расстоянии", - сказал Герасимов.

"В ходе полета ракеты были выполнены все заданные вертикальные и горизонтальные маневры. И тем самым продемонстрированы ее высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной", - сказал Герасимов.

По его данным, в ходе испытания ракета "Буревестник" провела в воздухе около 15 часов. "И это не предел", - сообщил он.

Ранее на этой неделе Вооруженные силы РФ провели тренировку стратегических ядерных сил. По официальным данным, с космодрома Плесецк выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс", из Баренцева моря подлодка "Брянск" осуществила пуск ракеты "Синева", самолеты Ту-95МС выполнили пуски крылатых ракет, сообщил в прошлую среду сайт Кремля.

Герасимов в воскресенье проинформировал Путина, что в ходе тренировки помимо учебно-боевых пусков "Ярса" и "Синевы", выполнены пуски двух авиационных крылатых ракет X-102.

Официально сообщалось, что в России разработано оружие нового поколения - "Буревестник". Это ракета неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой. В Москве заявляли, что разработка ракеты была начата после выхода США в декабре 2001 года из договора по противоракетной обороне (ПРО) 1972 года и в качестве ответной меры на создание США глобальной системы ПРО.

Валерий Герасимов Буревестник
