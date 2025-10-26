Восемнадцать дронов нейтрализованы над Белгородской и Брянской областями

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Российские средства ПВО в период с 8:00 до 11:00 воскресенья перехватили и уничтожили 18 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 17 - над территорией Белгородской области и один - над территорией Брянской области, сообщает Минобороны РФ.

Ранее в ведомстве заявили, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 82 украинских беспилотника самолетного типа над российскими регионами.