Оверчук заявил, что с Россией нельзя говорить языком угроз

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Запад и ранее предпринимал попытки за счет введения санкций "поставить Россию на колени", сделать это с помощью новых санкционных пакетов не удастся, заявил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

Отвечая на вопрос о влиянии очередных западных санкций на РФ, он отметил, что Россия "всегда найдет способы" адаптироваться к новым условиям.

"Я думаю, что им нужно понимать, что с Россией нельзя разговаривать языком угроз, языком санкций. Они почему-то всегда пытаются поставить нас на колени, но - они ничему не учатся, - у них никогда это не получалось и не получится", - сказал Оверчук.

На этой неделе США и ЕС объявили о новых санкционных мерах против России, затрагивающих в том числе, нефтегазовую сферу. В частности, Минфин США ввел дополнительные санкции в отношении РФ, включающие меры против нефтяных компаний "Роснефть" и "ЛУКОЙЛ". Евросоюз в рамках 19-го пакета санкций заявил о намерении ускорить отказ от российского СПГ, ввел меры против 116 судов, усилил ранее введенный запрет на транзакции в отношении компаний "Роснефть" и "Газпром нефть".

Кроме того, новый пакет европейских санкций вводит запрет на операции с рядом российских банков, логистических, машиностроительных, металлургических, радиоэлектронных компаний.

