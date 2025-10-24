Поиск

Politico узнало, что в ЕС изучают варианты разрыва связей с "ЛУКОЙЛом"

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - В ЕС рассматривают возможность свести на нет связи с российской компанией "ЛУКОЙЛ", против которой США ввели санкции, и принять запрет на транзакции с ней, сообщает в пятницу Politico со ссылкой на источники.

"Высокопоставленный чиновник сообщил, что в ЕС намерены "освободиться" от российской энергетической фирмы "ЛУКОЙЛ", против которой на этой неделе ввели санкции США, но которой не оказалось в списках 19-го пакета санкций ЕС против РФ", - передает издание.

Собеседник Politico заявил, что Евросоюз "прорабатывает вариант введения запрета на операции с компанией".

В то же время источник портала отметил, что ""ЛУКОЙЛ" - частная компания, в отличие от оказавшихся в санкционных списках "Роснефти" и "Газпром нефти", сохраняет обширное присутствие в Европе, включая нефтеперерабатывающие заводы в Болгарии и Румынии и точки розничной торговли на всей территории континента".

"Прежде чем мы сможем в полной мере ввести санкции, нам нужно найти способ избавиться от этих объектов", - резюмировал собеседник Politico.

19-й пакет санкций ЕС, введенный накануне, предусматривает усиление ранее введенного запрета на транзакции в отношении компаний "Роснефть" и "Газпром нефть".

Минфин США в ночь на 23 октября также объявил о дополнительных санкциях в отношении РФ, в рамках которых меры вводятся против нефтяных компаний "Роснефть" и "ЛУКОЙЛ".

Под санкции попали также шесть дочерних компаний "ЛУКОЙЛа", в частности, "ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь" и "ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть". Среди дочерних компаний "Роснефти", которых насчитывается в списках около 30, - "Сибнефтегаз", "Роспанинтернешнл", "РН-Пурнефтегаз".

ЕС ЛУКОЙЛ США
