Поиск

Титов анонсировал открытие "Русского дома" в китайском Сиане

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Российский культурно-коммерческий центр откроется на главной туристической пешеходной улице столицы китайской провинции Шэньси города Сиань, сообщил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.

"Основные условия аренды согласованы, а сам центр, по совету коллег из Россотрудничества, получит хорошо известное в разных странах название "Русский дом", - сказал он журналистам по итогам встречи с губернатором провинции Шэньси Чжао Ганом.

По словам Титова, который также является главой российской части Российско-Китайского Комитета дружбы, мира и развития (РККДМР), проект должен стать визитной карточкой России и российско-китайской дружбы. В "Русском доме" планируется не только представлять российские брендовые товары, но и открыть гастрошоу.

"Это самый современный проект, сплав хорошей русской кухни и медиатехнологий. Не просто пришел человек в ресторан поесть вкусной еды, а получил целое представление: интерактивный экран в 360 градусов с набором аудиовизуальных эффектов. Виртуальное путешествие в Россию, только подключены еще и вкусовые рецепторы", - сказал Титов.

Губернатор Чжао Ган, в свою очередь, выразил инициативам российской стороны полную поддержку и подчеркнул, что новая страница двусторонних отношений России и Китая будет характеризоваться еще более тесной связью.

Борис Титов Китай Сиань
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

