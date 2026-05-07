Поиск

Более 90 тыс. жителей Махачкалы остались без света из-за пожара на подстанции

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Возгорание произошло на подстанции "Новая" в Махачкале, в результате чего часть столицы Дагестана осталась без электроснабжения, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике в четверг.

"По информации дежурного ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго", в результате замыкания и возгорания обесточена подстанция 110 кВ "Новая" в Махачкале. Город Махачкала обесточен частично (...) 25 974 домовладения, 90 580 человек", - говорится в сообщении.

Для ликвидации возгорания направлено четыре человека и одна единица техники ГУ МЧС России по Дагестану.

В телеграм-канале филиала ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" сообщается, что специалистами восстанавливается электроснабжение части потребителей в Махачкале, обесточенных в результате технологического нарушения на подстанции.

"В настоящее время осуществляется переключение потребителей на резервные схемы электроснабжения", - отмечается в сообщении.

В свою очередь пресс-служба прокуратуры Дагестана информирует, что надзорным ведомством по факту возгорания на подстанции организована проверка.

"В рамках проверки прокуратурой Ленинского района города Махачкалы будет дана оценка соблюдению требований законодательства об электроснабжении и пожарной безопасности", - сказано в пресс-релизе.

Дагестан МЧС России Махачкала
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Посла Армении вызвали в МИД РФ

 Посла Армении вызвали в МИД РФ

Что произошло за день: четверг, 7 мая

Парад на 9 Мая отменили в Перми после участившихся атак БПЛА

 Парад на 9 Мая отменили в Перми после участившихся атак БПЛА

Россия объявила перемирие 8-9 мая в честь Дня Победы

Экс-гендиректора ФК "Торпедо Москва" будут судить по обвинению в подкупе арбитров

 Экс-гендиректора ФК "Торпедо Москва" будут судить по обвинению в подкупе арбитров

Дело о растрате при строительстве Центра художественной гимнастики в Сочи направлено в суд

В Кремле сожалеют, что Армения продолжает попытки "сидения на двух стульях"

Путин встретится с Лукашенко в пятницу вечером

 Путин встретится с Лукашенко в пятницу вечером

В Мьянме освобождены две россиянки, попавшие в плен к преступной группировке

Росстат отметил подорожание туристических услуг в мае на 10,66% год к году

 Росстат отметил подорожание туристических услуг в мае на 10,66% год к году
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2106 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9289 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 163 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 150 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов