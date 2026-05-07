Более 90 тыс. жителей Махачкалы остались без света из-за пожара на подстанции

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Возгорание произошло на подстанции "Новая" в Махачкале, в результате чего часть столицы Дагестана осталась без электроснабжения, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике в четверг.

"По информации дежурного ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго", в результате замыкания и возгорания обесточена подстанция 110 кВ "Новая" в Махачкале. Город Махачкала обесточен частично (...) 25 974 домовладения, 90 580 человек", - говорится в сообщении.

Для ликвидации возгорания направлено четыре человека и одна единица техники ГУ МЧС России по Дагестану.

В телеграм-канале филиала ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" сообщается, что специалистами восстанавливается электроснабжение части потребителей в Махачкале, обесточенных в результате технологического нарушения на подстанции.

"В настоящее время осуществляется переключение потребителей на резервные схемы электроснабжения", - отмечается в сообщении.

В свою очередь пресс-служба прокуратуры Дагестана информирует, что надзорным ведомством по факту возгорания на подстанции организована проверка.

"В рамках проверки прокуратурой Ленинского района города Махачкалы будет дана оценка соблюдению требований законодательства об электроснабжении и пожарной безопасности", - сказано в пресс-релизе.