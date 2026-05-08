В Кремле заявили, что Фицо пока не передавал Путину послание от Зеленского

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пока не имел возможности передать президенту РФ Владимиру Путину послание от президента Украины Владимира Зеленского, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Встречи пока не было" - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, передано ли уже послание.

"Фицо задавали вопрос в эфире. Да, он сказал, что передаст кое-что от Зеленского", - отметил пресс-секретарь.

