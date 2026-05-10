Путин считает, что Финляндия вступила в НАТО в надежде на выгоду после того, как РФ проиграет Западу

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Финляндия вступила в НАТО в надежде на получение выгоды после того, как Россия должна была проиграть в противостоянии с Западом, считает президент РФ Владимир Путин.

"Чего в НАТО пошли? В надежде на то, что здесь у нас все рухнет, а они тут как тут, цап-царап. Вот они уже там границу строят по реке Сестре. Я бы уже жест определенный сделал и кое-что сказал, но поскольку я из культурной столицы, я воздержусь", - сказал он на пресс-конференции.

"У нас что, с Финляндией были какие-то территориальные споры? Нет, все было давно решено, ничего не нужно, и руководство Финляндии это прекрасно понимало", - продолжил Путин.