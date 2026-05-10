На рынке на Ставрополье произошел пожар на площади 1,1 тыс. кв. м

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Специалисты ликвидируют возгорание на территории рынка "Лира" в Предгорном округе Ставропольского края, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону в воскресенье.

"Горят павильоны, предварительно на площади 1,1 тыс. кв. м. Есть угроза распространения", - говорится в сообщении.

В тушении пожара принимают участие 55 специалиста и 13 единиц техники.

В свою очередь глава округа Николай Бондаренко сообщает, что повреждены около 100 контейнеров.

Пресс-служба прокуратуры Ставрополья сообщает, что причиной пожара является короткое замыкание. Проводится проверка.

Ставропольский край МЧС Лира
